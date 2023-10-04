شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار سعودي جديد بترحيل أصحاب هذه الفئة من المقيمين اعتبارا من الـ10 من أكتوبر الجاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 16574 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت الجوازات، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه “على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل”. ودعت الجوازات السعودية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن عقوبة الاستقدام المخالفة للأنظمة واللوائح تصل إلى 5 سنوات سجن، وفرض عقوبات مالية تصل إلى 100,000 ريال، وترحيل العمالة الوافدة إلى بلدهم الأصلي (في حالة وجودهم بصفة وافدة)، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 6 شهور وحرمانهم من العمل في المملكة. ويأتي فرض هذه الغرامات يأتي كتذكير للجميع بأهمية الامتثال للأنظمة واللوائح السارية، وتسعى إلى تحفيز الجميع على التعاون مع السلطات المحلية في تحقيق أهداف النمو والاستقرار في المملكة السعودية. .

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