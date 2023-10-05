الحكومة تؤكد اهتمامها بدعم المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، الأربعاء، على أهمية تأهيل المشاريع الصغيرة وتعزيز دور رواد الأعمال على مستوى الجمهورية اليمنية، ومساعدة الشباب وتدريبهم وإرشادهم لتطوير مشاريعهم واستمرارها.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع في العاصمة المؤقتة عدن، مع رواد الأعمال وممثلين عن منظمة سوبر نوفاي الفرنسية ومؤسسة مظلة تحت شعار (نحو رعاية وشراكة لرواد الأعمال) لمناقشة آليات التعاون والدعم بين الوزارة والجهات والمنظمات المعنية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد الاشول، على أهمية تأهيل المشاريع الصغيرة بما يسهم تقديم نماذج ناجحة وخلق بيئة أعمال تجارية مشجعة للمشاريع الصغيرة.. مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الدولية لدعم المشاريع الصغيرة.

وتطرق الوزير الأشول، إلى قرار الوزارة الخاص بإنشاء وحدة رعاية رواد الأعمال المتضمن تقديم الرعاية لرواد الأعمال وتجهيز قاعدة بيانات لهم والتشبيك مع رجال الأعمال والبيوت التجارية والمنظمات الدولية، وإشراكهم في الفعاليات والورش والدورات المتعلقة في ذات المجال.

وأشار وزير الصناعة محمد الأشول، إلى أن وزارته بصدد انشاء المعهد الصناعي والتجاري والذي سيمثل مرجعاً ومركزاً للدراسات الاقتصادية والاستشارية.