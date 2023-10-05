شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماسك سحري لتفتيح البشرة” كريم النشا والزبادي لتبيض فوري للبشرة والجسم من اول استخدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر النشا والزبادي من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للبشرة حيث يساعد النشا على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، بينما يساعد الزبادي على ترطيب البشرة وتغذيتها.

فوائد النشا والزبادي للبشرة

يساعد النشا على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، مما يساعد على تفتيح البشرة وجعلها أكثر نعومة.

يساعد الزبادي على ترطيب البشرة وتغذيتها مما يساعد على جعلها أكثر نضارة وإشراق.

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تفتيح البشرة.

يحتوي الزبادي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف.

طريقة تبيض البشرة بالنشا والزبادي

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبيض البشرة بالنشا والزبادي، ومن أهم هذه الوصفات:اخلطي ملعقتين كبيرتين من النشا مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ثم بعد ذلك ضعي الخليط على البشرة النظيفة.

ثم اتركي الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة.

ثم بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية

قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من النشا مع ملعقة كبيرة من الزبادي واضيفي اليهم نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثم بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على البشرة.

ثم بعد ذلك يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

ثم بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج،د يجب تكرار هذه الوصفات مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

كما أنه يجب اختبار الوصفة على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامها على كامل الوجه، وذلك لتجنب حدوث أي حساسية.

كما أنه يجب تجنب استخدام النشا والزبادي على البشرة الحساسة.

هل النشا والزبادي يبيضان البشرة

نعم، يعتبر النشا والزبادي من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، حيث يساعد النشا على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، بينما يساعد الزبادي على ترطيب البشرة وتغذيتها ومع ذلك، يجب استخدام هذه الوصفات بانتظام للحصول على نتائج واضحة.