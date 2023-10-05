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عدن - ياسمين التهامي - فوائد جبارةو معجزة ربانية موجوده في ثمره تعالج جروح السكري والتقرحات طبيب سعودي يكشفها

كشف الدكتور السعودي المختص في الأعشاب "خالد الطيب"، عن فوائد ثمرة "المُرة" المعروفة منذ القدم والمذكورة في الإنجيل والتوراة في قصة الذين أتوا إلى عيسى وأحضروا معهم "المُرة"

وقال الطيب خلال لقاء له مع برنامج "من.. إلى" المذاع على قناة mbc ، أن ثمرة "المُرة" تحتوي على زيت طيار ، قوته الشفائية عالية جدا ، وفيها مفعول مضاد للبكتريا والألتهابات ومسكن للآلام ، على سبيل المثال عند الإصابة بألتهابات اللثة ما في علاج أفضل من المضمضة بمياه المرة "

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.وأضاف :" يتم صنعها بوضع عُشبة المُرة بحجم حبة الحُمص في ماء دافيء والتقليب حتى تذوب في المياه ثم تناولها في الصباح على معدة فار غة ، ويجب تناول الطعام بعد نصف ساعة من تناولها ، وبذلك تعالج ألتهابات المعدة والقاولون والتقرحات بطريقة ممتازة جدا ".وأردف:" تعالج المرة الجيوب الأنفية وبعدها لا تحتاج لإجراء عملية فيها ، وذلك بإذابتها في ماء دافيء و ملح ، ويتم وضع السائل في قطارة وتوضع في الثلاجة ، ويتم التننقيط في الأنف مرتين يوميا ، في أسبوع إلى 10 أيام سيتم التخلص من الجيوب الأنفية وفقدان حاسة الشم "

.وأكد الطيب :" أنه يتم استخدام المُرة أيضا في الألتهابات والصديد الذي يخرج من السرة ، وهناك حالات قُرر عليهم بتر القدم بسبب جرح سكر تحت القدم مفتوح ، أعطيتهم علاج بالمسح بالمرة ثم طبقة خفيفة من العسل ويتم تغيير الضماد ، وبعد شهرين من العلاج ألتئم الجرح بدون جراحة أو بتر للقدم ، حيث عالجت المرة الألتهابات والعفن والرائحة الكريهة ، ثم رجعت الدماء تسير في القدم وألتئم الجرح ".

وأضاف الدكتور خالد الطيب أنه يتم استخدام ثمرة "المُرة" أيضاً في علاج جروح مريض السكري وعلاج التقرحات من الفراش خاصة لكبار السن ، موضحاً أن الأمهات استخدمن "المُرة" قديماً لفطام الطفل الرضيع ".