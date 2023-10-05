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عدن - ياسمين التهامي - احذر ..خطر كارثي غير متوقع عند تناول البرتقال في هذه الحالة..خبيرة تغذية تكشف عن ذلك

تعد فاكهة البرتقال من الفواكهة اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الأفراد، ويعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية والتى تحتوي على سعرات حرارية منخفضة كما أن البرتقال يساعد على تعزيز جهاز المناعة مما يعمل على تقليل الاصابة بالامراض المختلفة؛ حيث يحتوي البرتقال على فيتامين (ج) التى تحمي من أمراض الشتاء مثل الانفلونزا والبرد،أيضا يساعد البرتقال على الحصول على بشرة قوية . البرتقال من الفواكه التى تحتوي على مكملات غذائية كبيرة وهامة للجسم ومنها فيتاممين سي والفلافونويد، كما أن البرتقال وعلى يعمل على تنظيم الجسم فحو يحتوي على مضاد أكسدة، ويساعد البرتقال على تخفيض ضغط الدم وتقليل معدل الكوليسترول بالجسم، كما أن فاكهة البرتقال تساعد على تقوية جدار الاوعية الدموية. على الرغم أن البرتقال له عناصر هامة كثيرة للجسم ومفيدة إلا أن “يوليا بولوفينسكايا” خبيرة التغذية ذكرت أن هناك خطر غير متوقع عند تناول البرتقال من شأنه يؤثر على صحة الإنسان، موضح ذلك بأن المواد الحمضية التى يحتوى عليها البرتقال ينتج عنها الإصابة بالحساسية، ولذلك وجب توخى الحذر عند تناول البرتقال حتى لا تصاب بالحساسية أو مايسمي بصدمة الحساسية. كما أنه يجب أخذ الاحتياط والحذر عند تناول البرتقال بعدم الإفراط في تناوله خاصة في حالة من يعانى بأمراض متعلقة بالجهاز الهضمي، أيضا وجب التنويه أن المواد الحمضية المرتفعة الموجود بفاكهة البرتقال مما يتسبب بضرر بمينا الاسنان. اقراء ايضاً :

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