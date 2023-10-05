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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل مربى التين بكل احترافية وبطعم أحلى من الجاهز لسندوتشات المدارس

مربى التين هي إحدى أنواع المربات التي يتم تحضيرها وتخزينها في الثلاجة لتناولها بشكل يومي، فتعتمد المربى في الأساس على السكر وأحد أنواع الفاكهة في تحضيرها، حيث أن مربى التين من أفضل أنواع المربات، فتتميز مربى التين بطعم لذيذ ونكهة رائعة، لأن فاكهة التين فاكهة صحية وتعالج العديد من الأمراض، ولهذا يمكن عمل مربى التين، ثم يتم وضعها في السندويتشات كوجبة صغيرة أو كوجبة إفطار صباحية، كما تتميز تلك المربى بسهولة تحضيرها وسرعة تسويتها وتخزينها في الثلاجة لوقت طويل، لهذا يجب معرفة الطريقة الأساسية لتحضير مربى التين وتناولها في أي وقت.

طريقة عمل مربى التين

يمكن تحضير أفضل مربى تين في المنزل بكل بساطة من خلال تنفيذ ما يلي:

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طريقة التحضير

مزايا تحضير مربى التين

تعد مربى التين من ألذ أنواع المربات التي يجب تحضيرها في المنزل للاستمتاع بمذاقها الجميل، حيث تتمثل فوائد مربى التين فيما يلي:

مربى التين تحتوي على الكثير من المعادن الفعالة في معالجة الجسم من الأمراض، نظرا لأن التين من الفواكه التي ذكرت في القرآن الكريم، كما توجد سورة كاملة لفاكهة التين، لهذا فالتين معالج قوي وممتاز في حماية ومعالجة الجسم.