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عدن - ياسمين التهامي - هل شرب 8 أكواب من الماء لصحة أفضل.. خرافة أم حقيقة؟ اليك الاجابة الصادمة

نفت كيلي آن هيندمان، باحثة وظائف الكلى في جامعة ألاباما في برمنغهام، تاثير شرب المزيد من الماء في الحصول على صحة أفضل. بالرغم من فوائد شرب المياه في الحفاظ على رطوبة الجسم والصحة الجسدية والعقلية.

وبيّن الدكتور جويل توبف، أخصائي أمراض الكلى وأستاذ الطب الإكلينيكي المساعد في جامعة أوكلاند في ميشيغان أن أهم مقياس للترطيب هو التوازن بين الصوديوم والماء في الجسم.

وأكدت تامارا هيو-باتلر، عالمة التمارين والرياضة في جامعة واين ستيت. أن شرب ثمانية أكواب من الماء يومياًهو مجرد خرافة. مبينة أن مقدار مانحتاجه من الماء تحدده عوامل عدة مثل حجم الجسم ودرجة الحرارة في الهواء الطلق ومدى صعوبة التنفس والتعرق .وكذلك الحالة الصحية للجسم.

في المقابل، أوضح الدكتور توبف أنه بالنسبة لمعظم الشباب الأصحاء، فإن أفضل طريقة للبقاء رطباً هي ببساطة الشرب عندما نكون عطشى. مشيراً أن تأثير الكافيين والكحول في حدوث الجفاف ضئيل. لافتاً ان الأطعمة والوجبات الغنية بالسوائل مثل الفواكه والخضروات والشوربات والصلصات تساهم في حصول الجسم على الماء.

ونصحت الدكتورة هيو بتلر بأن الخيار الأفضل لبقاء الجسم رطباً هو شرب الماء مقارنة بالخيارات غير الصحية مثل المشروبات الغازية المحلاة أو عصائر الفاكهة.

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