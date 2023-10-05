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عدن - ياسمين التهامي - لا لقشرة الشعر المؤذية بعد اليوم..حيل مذهلة تجنبك الإصابة بقشرة الرأس..لا تفوتها

تعاني معظم السيدات من مشكلة قشرة الراس، وتبحثن عن الحلول الجيدة لهذه المشكلة، لذلك نوضح لك عزيزتي أهم النقاط للوقاية من ظهور قشرة الرأس: -الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي والإجهاد، فكل هذه الأمور لها تأثير مباشر على الصحة، وعندما تكون مستويات التوتر عالية تضعف مناعة الجسم. وهذا ما يجعل الشخص عرضة لظهور القشرة، ولهذا يجب ممارسة تمارين الاسترخاء لتقليل القلق والتوتر. – تجنب استخدام مستحضرات الشعر مثل الموس أو الجل، أو مثبت الشعر، فهذه المستحضرات تزيد من كمية الزيوت في فروة الرأس. مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالفطريات وبالتالي ظهور القشرة، ولهذا يجب تقليل الكمية المستخدمة من هذه المستحضرات إن كان هناك حاجة لاستخدامه. -الحصول على قسط كافٍ من النوم، إذ إنّ جهاز المناعة لا يستطيع أداء وظيفته بفعالية إلا وقت النوم. ويوصى بالنوم بما لا يقل عن 7-8 ساعات يومياً. -تناول الأطعمة الصحية، لأنّ الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم يحسن الجلد. ولهذا يجب الحرص على تناول الأطعمة التي توفر عنصر الزنك وفيتامين ب. – التعرض لأشعة الشمس فترات قصيرة، وهذا لا يعني الجلوس في حمامات الشمس الساخنة، لأنها قد تسبب سرطان الجلد. ويمنح قضاء وقت قصير في الهواء الطلق فروة الرأس فوائد الشمس التي تحتاجها لتكون صحية اقراء ايضاً :

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