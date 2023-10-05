عدن - ياسمين التهامي - ضاع عمرنا ونحن لا نعرفها.. وصفة سحرية سهلة وبسيطة للقضاء على صراصير المطبخ والحمام..!

2023/10/05 الساعة 10:28 صباحاً (جهينةيمن)

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�ن الممكن التخلص بسهولة من الحشرات المزعجة مثل الصراصير من المطبخ والحمام إذا اتبعت بعض الطرق البسيطة والتقليدية التي ستسهل عليك التعامل مع هذه الحشرات وطردها نهائياً من منزلك، دون أي مكملات غذائية دون عناء ودون الحاجة إلى استخدام مكونات أو مواد مبيدات حشرية سامة وذلك من أجل القضاء التام على الصراصير وهي آفة خطيرة تسبب انتشار الأوبئة والأمراض، إلا إذا تم القضاء عليها فور ملاحظتها بالقضاء على أسباب وجودها. من الممكن التخلص بسرعة من الصراصير في المطبخ والحمام من خلال اتباع الخطوات التالية: يجب عليك القضاء على كافة أسباب انتشار ووجود الحشرات في منزلك وفي المطبخ وخاصة عن طريق التخلص من النفايات وتنظيف الأسطح والأرضيات من بقايا الطعام بشكل جيد.تعتبر بقايا الطعام المتناثرة وآثار السوائل والعصائر من أكثر العناصر التي تساهم في جذب الحشرات إلى المطبخ. • كما يجب عليك تنظيف الحمام جيداً وتطهير سطح أرضية الحمام من البقايا وتعقيمه بالكلور أو الديتول. • يجب التأكد من أن بالوعة المطبخ أو الحمام نظيفة وسليمة تماماً فهي مصدر جذب للحشرات ودخولها إذا حدث خطأ ما، كما يجب تغطية البالوعات جيداً حتى لا تكون مصدراً للحشرات.يمكنك التخلص من الصراصير في مطبخك أو حمامك بعد القضاء على أسباب تواجدها. • رش الخل في المطبخ والحمام بحيث يكون مركزاً للقضاء على الصراصير وصدها. • إن الاستمرار في رش الخل يوميًا سيجعل من السهل تطهير المطبخ أو الحمام وإبعاد الحشرات والآفات تمامًا.