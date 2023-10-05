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عدن - ياسمين التهامي - بسكويت الشوفان الصحي السريع بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ودايبة دوب وبطعم لذيذ وشهي

بسكويت الشوفان من المخبوزات، التي بإمكانك تقديمها إلى أطفالك، وذلك لأنه يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية، التي يحتاج إليها الجسم، كما أنه يعد مصدر للطاقة اللازمة، التي تساعدهم على أداء مهامهم اليومية، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والدهون الصحية، بالإضافة إلى البروتين، الذي يعطي شعور بالشبع لمدة طويلة، وذلك بسبب أن الشوفان يستغرق مدة طويلة أثناء هضمه، لذلك من خلال هذا المقال التالي سوف نذكر إليك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت الشوفان.

طريقة عمل بسكويت الشوفان

باستخدام بعض المكونات الصحية البسيطة، سوف نجهز بسكويت الشوفان خلال فترة زمنية قصيرة بطعم ولا اروع.

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المكونات اللازمة

طريقة التحضير والتقديم