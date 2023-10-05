[ رابطة حقوقية: مليشيا الحوثي أصدرت نحو 600 حكماً بالإعدام بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات ]

قالت رابطة حقوقية يمنية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، أصدرت خلال السنوات الماضية، نحو 600 حكماً بالإعدام بحق خصومها السياسيين، بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات.



جاء ذلك خلال لقاء فريق من الرابطة الإنسانية للحقوق، الأربعاء، سكرتيرة حقوق الإنسان الممثلة الدائمة لمملكة هولندا لدى الأمم المتحدة ليكي براند، والوزير والبرلماني عضو البعثة السويدية فريدريك نيفاوس، على هامش انعقاد الدورة الـ ٥٤ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



ووفقا للوكالة فقد استعرض الفريق الحقوقي أوضاع حقوق الانسان في اليمن والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين.



وتطرق الفريق، إلى المضايقات التي تتعرض لها المنظمات الدولية العاملة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، وقدم قائمة بأسماء النساء المعتقلات في سجون الحوثيين وتعرضهن للتعذيب والابتزاز الجسدي والمادي في سلوك إرهابي يتنافي مع كافة قوانين حقوق الإنسان والاعراف الدولية.



وأشار الفريق، إلى استمرار المليشيات في ارتكاب الانتهاكات رغم استمرار الهدنة الأممية في اليمن وتواصل عمليات قصف وقنص المدنيين، وتجنيد الأطفال، وإصدار أحكام الإعدام المخالفة للقوانين والتشريعات والتي بلغت حتى اليوم 594 حكما.



من جانبهما عبر المسؤولان الهولندي والسويدي، عن دعم بلديهما لتحسن وضع حقوق الإنسان في اليمن ووقف الانتهاكات والدعوة إلى السلام الذي يضمن إنهاء معاناة اليمنيين.

