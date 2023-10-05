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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت المستشارة الأسرية، رامية الغامدي، عن أسوأ 4 أنواع من النساء، مطالبة الشباب بعدم الزواج منهن
.وقالت خلال مقطع فيديو: "النوع الأول هي المرأة الكذابة التي تكتشف كل يوم خلال فترة الخطوبة كذبة لها حتى لو كانت كذبة صغيرة".
وأضافت: "النوع الثاني هي المرأة النرجسية التي لا تفكر سوى في نفسها فقط، وتطالب بمصاريف واهتمام وفي النهاية لا يعجبها".
وتابعت: "النوع الثالث هي المرأة الشكاكة، التي تسأل عن كل شيء وتفتش في الجوال، ومهما قلت لها لا تقتنع ولا تصدق".
واختتمت: "النوع الرابع هي المرأة أم لسان، التي تسب وتشتم ولا أحد يسلم من لسانها"..
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