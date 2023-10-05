شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يكشف عن أسهل طريقة لزيادة هرمون الذكورة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن العوامل التي تساعد على زيادة هرمون الذكورة. وقال الشهري، في فيديو عبر حسابه على إكس: "أجريت دراسة على 279 شخصاً، وتم وضعهم في مجموعتين، الأولى تمشي أقل من 4 آلاف خطوة، والثانية أكثر من 4 آلاف خطوة". وأضاف: "وجدوا أن المجموعة الثانية ارتفع لديها هرمون الذكورة بمقدار معتبر، وكل 1000 خطوة زادت تعطيهم 7 نانو جرام لكل ديسي ميتر من هرمون الذكورة ويزداد في دمهم". وتابع: "ينخفض الكورتيزون أيضا لديهم، لأن المشي ينزله وهو ما يساعد في زيادة هرمونات الذكورة"..

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