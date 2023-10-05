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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ما يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة؟..امر صادم سوف يرعبك!!

لن تصدق ما يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة؟..امر صادم سوف يرعبك!! يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول المشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.وحول مخاطر هذه العادة، وفقًا لما ذكره موقع Thehealthsite، فإن مذاق المشروبات الغازية لها جاذبية لدى البعض،. ولكن ينسى معظم الأشخاص أن معظم الوجبات تحتوي على مزيج من العناصر الغذائية وتكون الكربوهيدرات أساسًا لها، التي تتحول إلى سكريات في الجسم، ومن ثم فإن تناول المشروبات الغازية بعد الطعام، يتسبب في زيادة نسبة السكر بصورة مضاعفة وبالتالي تعرض لخطر الإصابة بمرض السكري. اقراء ايضاً : وتحتوي معظم المشروبات الغازية على نسبة عالية جدًا من الفوسفور، وأن زيادة هذا المعدن يمكن يقلل من الكالسيوم الموجود في الجسم، حتى إذا كانت وجباتك غنية بالكالسيوم، فإن المشروبات الغازية يكون لها تأثير ضار على صحة عظامك، وتزيد من خطر هشاشة العظام والتعرض إلى الكسور. وتناول المشروبات مع الوجبات أو بعد الانتهاء من تناول الطعام، يقلل من الشعور في تناول المشروبات الصحية أو الماء، ومن ثم لا يحصل الجسم على الإلكتروليتات المرطبة والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على ترطيبه، كما أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من الكافيين التي يمكنها أن تزيد خطر الإصابة بالجفاف.

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