[ شبوة.. وساطة قبلية تنجح في وقف الاشتباكات الدائرة منذ عدة أيام بين "النسيين" و"المقارحة" ]

نجحت وساطة قبيلة في وقف اشتباكات قبلية في إحدى بلدات محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، التي تشهد فوضى أمنية وتزايدا ملحوظا في الصراعات القبلية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن وساطة قبلية، وصلت الأربعاء إلى منطقة النزاع الدائر بين قبيلتي (آل هادي النسيين) و (المقارحة) في مديرية مرخة السفلى.



وأضافت المصادر أن الوساطة دخلت إلى خطوط الاشتباك وتمكنت من وقف مؤقت لإطلاق النار بين القبيلتين، بعد خمسة أيام من المواجهات المستمرة، قبل أن تنخرط في جهودها للتوسط بإنهاء القضية محل النزاع.



وشهدت مرخة السفلى خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القبيلتين على خلفية استحداث برج اتصالات تابع لإحدى الشركات بصنعاء في أرض محل نزاع بين القبيلتين.



وتتهم قبيلة "النسيين" المحافظ عوض ابن الوزير بالميول لصالح "المقارحة" والإصرار على بناء البرج في الأرض المتنازع عليها، الأمر الذي زاد من حدة الصراع.



وخلال الأسابيع الأخيرة تزايدت الصراعات القبلية في محافظة شبوة وسط فوضى أمنية عارمة وغياب تام للسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المُناط بها فرض الأمن والاستقرار.

