شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كوب واحد من هذه العشبة الجبارة قبل النوم ستنظف الكلى والحالب وستفتت الحصى ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من حصو.ات الكلى تماما بدون أى تدخل جر.احى أو أدوية، ومنها:

- نبات البقدونس:

يعتبر البقدونس من النباتات المدرة التى تمنع تكون حصو.ات الكلى، وقد أثبتت بعض الأبحاث الألمانية أن غلى قليل من البقدونس بمقدار ملعقة صغيرة من الجذور الجافة للنبات مع كوب من الماء الذى سبق غليه ويشرب مرتين إلى ثلاث مرات فى اليوم (كوبين إلى 3 أكواب فى اليوم)، مع تكرار ذلك حتى تتفت

حصو.ات الكلى.

2- الحلبة، وينصح بغلى 200 جرام (حوالى 1 كوب) من بذور الحلبة فى إبريق يحتوى على 3 أكواب ماء مفلتر لمدة 20 دقيقة ثم تصفية الماء من البذور وشرب 4 أكواب فى اليوم لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن ذلك يسبب تغير رائحة العرق، ولتجنب ذلك يمكن إضافة حوالى ملعقتين من اللبان الذكرى وأجوده العمانى المائِل للصفرة فى الأبريق أثناء غليان الماء مع البذور، يمكن تحضير كمية كبيرة من المحلول وحفظه فى الثلاجة لمد أسبوع.

3- شوشة عرنوس الذرة الصفراء، لتفتيت حصى الكلى أيضا يؤخذ من شوشة عرنوس الذرة الصفراء مقدار كف وتغلى على النار فى لتر ماء، يشرب من بعد أن يبرّد ويصفّى ثلاثة أكواب فى اليوم لمدة أسبوع..