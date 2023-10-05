شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رجل سعودي تزوج سيدة ذات ثروة مسيارا دون علم زوجته الأولى| وبعد عامين حدثت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قص الراوي سلمان صالح قصة رجل سعودي تزوج مسيار على زوجته، ثم توفيت الثانية بعد عامين ونصف وورث منها 4 ملايين و600 ألف، وعندما علمت زوجته الأولى كانت المفاجأة.

وقال الراوي خلال مقطع فيديو : " الرجل متزوج ولديه 4 أبناء وراتبه نحو 7 أو 8 آلاف، ويعيشون في وحدة سكنية، ثم عرض عليه شخص أن يتزوج زواج مسيار، مؤكدا له أن المرأة لا تريد منه أي شيء ولديها منزل وأموال، وتريد فقط أن يسير عليها كل أسبوع".

وتابع:" تزوج الرجل المرأة وكانت الحياة بينهما مستقرة، ولم تطلب منه أي شيء وتمنحه هدايا، ثم مرضت المرأة وبعد نحو 5 أشهر توفيت ".

وأشار إلى أن الرجل اضطر لحضور مراسم الدفن والعزاء بناءا على طلب شقيق زوجته المتوفية، وكان يغطي وجهه محاولا التخفي حتى لا يراه أحد ويخبر زوجته الأولى، وصارت الأمور كما يريد ولم تعلم زوجته.

وأضاف: تفاجأ الرجل بشقيق زوجته المتوفية يتصل به ويطلب منه أن يذهب معهم إلى المحكمة من أجل الميراث، فأخبره أنه لا يريد الميراث ولكن شقيقها أصر.

وأكمل: ذهب الرجل إلى المحكمة، وتفاجأ بشقيق زوجته المتوفية يعطيه شيك بمبلغ 4 ملايين و600 ألف، موضحا له أن هذا المبلغ هو نصيبه من الميراث.

ولفت إلى أن الرجل أخذ الشيك واشتري منزل من أحد الأشخاص في ربعه، ودفع ثمنه 3 ملايين ريال، ثم عرض على زوجته وأبنائه أن يتناولوا العشاء في أحد المطاعم، وأثناء مرورهم أمام المنزل توقف بالسيارة، وسألهم إذا كانوا يريدوا رؤية المنزل من الداخل وفرح أبناؤه وطلبوا الدخول إلى المنزل.

وأشار إلى أنهم عندما دخلوا إلى المنزل انبهروا به، وسأل الرجل زوجته إذا كانت ترغب أن يشتري لهم هذا المنزل، وتعجبت لأنها تعلم أنه ليس لديه أموال، فكرر السؤال مرة أخرى فأجابته بنعم، فقال لها أنه سيشتريه، فسألته من أين سيدفع ثمنه، فأخبرها بأنه تزوج مسيار وزوجته توفيت وورث منها 4 ملايين و600 ألف.

ولفت إلى أن زوجته، فرحت بالمنزل والمال، وظلت تردد الدعاء للمتوفية بالرحمة والمغفرة.

رجل سعودي تزوج سيدة ذات ثروة مسيارا دون علم زوجته الأولى| وبعد عامين حدثت الصدمة.