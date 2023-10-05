شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تصدم الجميع وتعلن رسميا الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين بهذه المهن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن توطين المهن وسعودتها ويرجع السبب لان المملكة العربية السعودية تضم الكثير من الأشخاص المقيمين من مختلف الجنسيات الذين يعملون لدى شركاتها ومؤسساتها العامة، ومن اجل تحقيق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد المملكة وتوفير فرص عمل للجميع قامت الوزارة باتخاذ هذا القرار وقد اعلنت عن جميع المهن التي سيتم توطينها في المملكة العربية السعودية والتي جمعناها لكم في منصة بلكونة تابع معنا بقية المقال لمعرفتها.

المهن التي سيتم توطينها بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته سكرتير في المجال الطبي.

مدير مبيعات.

مهنة صيدلي.

مدير أو كاتب حسابات.

مندوب مشتريات.

محاسب عام.

سكرتير تنفيذي.

مهنة بائع.

مراقب وأمين مستودعات.

مهندس سائق الوظائف والمهن المسعودة في منطقة عسير، وهي:

الجمعيات الأهلية .

جميع مكاتب البريد. العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية. التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. شروط الحصول على مهن التوطين السعودية بعد تحديد قائمة المهن المستوطنة نصت الحكومة السعودية على بعض الشروط اللازم توافرها لتمكين المواطنين من التسجيل على قائمة مهن التوطين السعودية وتتمثل هذه الشروط في الآتي: يختص تطبيق التسجيل على مهن التوطين السعودية لأبناء المملكة فقط. يكون عمر المتقدمين من 18 سنة إلى 40 سنة. تقديم كافة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف

. يتقبل نظام التسجيل المتقدمين الفتيان والفتيات. أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام. وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إصدار دليل توطين المهن والذي سيبدأ بنسبة 35% من توطين المهن والأعمال الاستشارية في تاريخ 6 أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية في تاريخ 24 مارس 2024 سترتفع نسبة توطين المهن لتصل إلى 40%، وسيسري هذا القرار على جميع المنشآت دون أن يعارض نسب التوطين في القرارات الأخرى. ما هي المهن الغير مسعودة 2022؟ حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم إدراجها في قائمة المهن المسعودة، ومنها: مهنة عامل النظافة. تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات. المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة بتشغيل الألعاب .

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