شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قصر ملكي وطائرةومبلغ خرافي و 3 سيارات فارهة لعائلته تنقل"محمد صلاح"رسميا للدوري السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت تقارير اعلامية عن تفاصيل العرض الثالث علي التوالي المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي. وذكرت التقارير الإعلامية أن العرض الثالث الذى تقدم به نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح شمل العديد من الإمتيازات المالية للاعب ولنادي ليفربول الانجليزي.آ وفندت التقارير الإعلامية عرض اتحاد جدة السعودي الثالث للتعاقد مع محمد صلاح وجاء على النحو التالي: آ 100 مليون يورو لنادي ليفربول حال الموافقة على انتقال محمد صلاح الي صفوف اتحاد جدة. آ 2 مليون يورو لنجم ليفربول محمد صلاح اسبوعياآ راتب آ سنوي لـ محمد صلاح يبلغ قيمته 96 مليون يورو قصر خاص لنجم ليفربول محمد صلاح بمدينة جدةآ طائرة خاصة لنجم ليفربول محمد صلاح 100 ألف ريال على كل استوري او تويته يقوم بنشرها محمد صلاح آ نسبة من مبيعات التيشرت الخاص بنجم ليفربول محمد صلاح 3 سيارات فارهة لأفراد عائلة محمد صلاح.

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