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عدن - ياسمين التهامي - مذهلة بالفعل..ضع قطعة ليمون بجوار سريرك وراقب بنفسك المعجزة التي ستحدث

الليمون من أنواع الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. وخاصة فيتامين سي الذي يعزز من مناعة الجسم. ويقدم فوائد صحية عظيمة للجسم.

ولا تقتصر فوائد الليمون على تناوله وحسب بل أنه يحمل منافع ايجابية للأجواء المحيطة بغرفتك.

وفي الآتي أسباب تجعلك تقبل على وضع قطعة الليمون بجوار سريرك قبل الخلود للنوم:

– الاسترخاء: إن الرائحة التي تبعثها الحمضيات تهدئ الجهاز العصبي وتقلل من القلق. كما أنها تساعد على تخفيف التوتّر بعد يوم شاق في العمل أو خارج المنزل.

– التركيز والانتباه: تنشّق رائحة الليمون بشكل يومي يساهم في رفع مستويات التركيز لدى الفرد. وتحفيز عمله الذهني اضافةً الى تقوية الذاكرة.

– المزاج: أثبت العلم أن زيت الليمون هو من أهم العلاجات المحاربة للاكتئاب. فهو يحسّن من المزاج الخاص للفرد ويقلل من التقلبات المزاجية.

– تنقية الجو: الى جانب الرائحة المنعشة، يمتلك الليمون ميزة تنقية الجو والهواء أيضاً. فهو ينظف الاجواء من البكتيريا والميكروبات.

– إبعاد الحشرات: الذباب، البعوض وغيرها من الحشرات تهرب إجمالاً وتبعد عن رائحة الليمون. وهذا ما قد يجنّبك استخدام المبيدات الكميائية ويخلص من مشكلة اللدغات

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