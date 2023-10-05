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عدن - ياسمين التهامي - دراسة: فنجان الشاي قد يحدد مدى الفائدة التي تحصل عليها من مشروبك!

تعمل مواد التزجيج الموجودة على أطقم الشاي على تقليل كمية المركبات النباتية الصحية المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف، بشكل كبير. تساعد المركبات النباتية الموجودة في الشاي، و المعروفة باسم "الكاتيكين"، في الحفاظ على صحتك. وتُستخلص مضادات الأكسدة هذه من أوراق الشاي، أثناء عملية التخمير، ويمكن أن تتأثر بعدة عوامل، مثل درجة حرارة الماء ووقت التخمير والمواد المستخدمة في تحضير الشاي. اقراء ايضاً : وكشف فريق البحث من معهد "ناغويا للتكنولوجيا" في اليابان، أن تزجيج أطقم الشاي الخزفية (تحويلها إلى زجاج) يلعب دورا حاسما في الحفاظ على المكونات المفيدة للشاي. وبالنظر إلى تأثير الطلاء الزجاجي التجاري الياباني على محتوى "الكاتيكين"، لاحظوا أن اختيار مواد الطلاء الزجاجي يؤثر على تركيز هذه المركبات المفيدة. ولدراسة التأثيرات، قام الباحثون بتحضير محلول الشاي الأخضر باستخدام الماء المتبادل الأيوني عند درجة حرارة 80 درجة مئوية لمدة ثلاث دقائق. بعد ذلك، فصلت أوراق الشاي، وتم خلط السائل الموجود فوق البقايا الصلبة مع مساحيق التزجيج المطلية على بلاط السيراميك. تُرك بعد ذلك خليط الشاي الصقيل ليتفاعل لمدة ست ساعات. ولاحظ فريق البحث تغيرا في لون محلول الشاي الأصلي. وكشفت النتائج أن مدى تغير اللون يعتمد بشكل كبير على نوع التزجيج. والأهم من ذلك أن الباحثين لاحظوا أيضا، انخفاضا في كمية "الكاتيكين" في الشاي. وخلص الفريق، إلى أن اختيار مواد التزجيج المستخدمة في أطقم الشاي الخزفية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تركيز المركبات المفيدة في الشاي. نشر البحث في مجلة التقارير العلمية.

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