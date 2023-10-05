رئيس هيئة الأركان يبحث مع عدد من الملحقيات العسكرية أوجه التعاون العسكري والأمني

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، الخميس، مع عدد من الملحقين العسكريين في السفارات العربية والأجنبية لدى اليمن أوجه التعاون في المجال العسكري والأمني.



والتقى بن عزيز، -خلال زيارته للمملكة العربية السعودية كلا على حدة- بالملحق العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المقدم ستبورت بيليز، والملحق العسكري البريطاني العقيد جوناثان فريم، والملحق العسكري الفرنسي العقيد حودي جونيد



كما التقى بالملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العميد سامر شعبان، والملحق العسكري الياباني العقيد بحري سابتو تكاهيرو، والملحق العسكري الهندي العقيد غيورتيج سينغ غريوال، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتناولت اللقاءات المنفصلة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري والأمني لما يساهم في رفع قدرات وكفاءة القوات المسلحة اليمنية، خصوصا في مجال التدريب والتأهيل والمجال الفني والتقني، ودعم قدرات قوات حرس الحدود والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية.



كما جرى التطرق إلى التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وأمن الملاحة البحرية الدولية في ظل التهديدات التي تمثلها منظمة الحوثي الإرهابية وداعمتها إيران على الأمن القومي العربي والعالمي في المنطقة.



وتطرق رئيس هيئة الأركان العامة إلى إصرار إيران على تهريب الأسلحة الصاروخية والطيران المسير والألغام البحرية وانتاجات التصنيع الحربي للحرس الثوري وفيلق القدس، وتقديمها لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لقتل اليمنيين واستهداف المصالح الحيوية العالمية وارتكاب الجرائم الإرهابية والأعمال العدائية في الداخل اليمني ودول الجوار.