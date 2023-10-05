عامله منزل تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة لاتخطر على بال إبليس

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت خادمة كفيلها السعودي، بتصرف يبدو أنه انتقامًا على سوء معاملته لها، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب. حيث هربت من منزله في العاصمة السعودية الرياض.

وكشف كفيل الخادمة أنه تفاجأ بهروب الخادمة، إذ شوهدت عند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران وهي هاربة رفقة سائق ليموزين قام بمساعدتها.

وكان الكفيل السعودي قد استلم الخادمة من المكتب منذ أيام قليلة، وأنه عندما تواصل مع المكتب للإبلاغ عن هروبها أخبروه أن لديهم ثلاث خادمات هربن بنفس الطريقة في نفس اليوم.

وبحسب الكفيل تدعى الخادمة "سوميتا بت واوان"، وهي من الجنسية الأندونيسية، تبلغ من العمر 35 عامًا. كما دعا من يتعرف عليها بالإبلاغ عنها.

عاملة منزلية تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة لاتخطر على بال.. مافعلته به يندى له الجبين!!

عاملة منزلية تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة لاتخطر على بال.. مافعلته به يندى له الجبين!!

بطريقة لاتخطر علئ بال ابليس عاملة منزل تنتقم من كفيلها السعودي.