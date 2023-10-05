شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للحفاظ على أهم علامات الجمال عند النساء.. خلطة سحرية جبارة لتطويل ونمو الشعر خلال وقت قصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من منا لا يحلم بامتلاك شعر طويل وصحي جداً، فالشعر الطويل القوي من أهم علامات الجمال عند النساء، وقد يتأثر الشعر عند السيدات بسبب الحمل والرضاعة وغيرها من العوامل المختلفة، فقد يتعرض للتساقط والتقصف والتلف، وهذا وحده كفيل يؤثر على المظهر العام للسيدات ويهز ثقتهم في أنفسهم، ويمكن التخلص من كل تلك المشاكل الكثيرة جداً وتحسين صحة الشعر من خلال الوصفات الطبيعية المختلفة، وسوف نستعرض عليكم في هذا المقال أقدم وصفات تطويل الشعر بسرعة.

خلطة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

تعتبر الزيوت الطبيعية من أكثر الخلطات الطبيعية التي بدورها تعمل على تطويل الشعر، حيث توفر تلك الزيوت للشعر العناصر الغذائية التي يحتاج لها، ويمكن تطويل الشعر سريعاً من خلال خلطة الزيوت التالية:

زيت اللوز الحلو: زيت اللوز غني جداً بفيتامين e الذي بدوره يعمل على تعزيز نمو الشعر وتقويته. زيت الزيتون: زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر والغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة لتحسين صحة الشعر وتعزيز نموه، كما لنه واحد من المرطبات الطبيعية للشعر الجاف ويعمل على تقوية بصيلاته. زيت اللافندر: من أكثر الزيوت التي تعمل على تحسين صحة فروة الشعر وتنشيط نمو الشعر سريعا. زيت جوز الهند: كم أكثر المرطبات العامة للشعر هو زيت جوز الهند. زيت الورد: يعمل زيت الورد على تعزيز تدفق الدم من فروة الرأس وهذا يعمل على إطالته ونموه.

طريقة استخدام خلطة الزيوت لتطويل الشعر

نقوم بمزج كميات متساوية من الزيوت المذكورة في وعاء. نرفع الزيوت على النار حتى تكن دافئة وبعدها تترك لتكون باردة قليلاً. يقسم الشعر من خلال مشط التسريح، ثم نقوم بأخذ القليل من الزيت بين كف اليدين وندلك به فروة الرأس بلطف. لابد من التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق لتحسين الدورة الدموي. يترك الزيت على الشعر لمدة ساعتين على الأقل ومن الأفضل تركه طوال الليل. بعد ذلك يغسل الشعر بالطريقة المعتاد عليها ويوصى بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهر حتى يستفيد الشعر بالزيوت وتظهر النتائج الفعالة لتطويل الشعر..