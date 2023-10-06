تزامنًا مع زيارة وفد أممي.. مليشيا الحوثي تقصف مخيمًا للنازحين في مأرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء الخميس، مخيمًا للنازحين في محافظة مأرب، وذلك بعد ساعات من إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، استعداده فتح طرقات رسمية.

وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي أطلقت مساء الخميس، صاروخ مستهدفة مخيم "الميل" شمالي محافظة مارب.

وأضافت المصادر، أن الصاروخ الحوثي الذي سقط في المخيم، أدى إلى خروج كهرباء القطاع الشمالي عن الخدمة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

ويعد مخيم الميل أحد تجمعات النازحين في محافظة مأرب والتي تضم نحو ١٩٨ مخيمًا في المحافظة.

جاء هذا الاستهداف تزامنًا، مع زيارة وفد أممي إلى محافظة مأرب، برئاسة المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد انطوني هايوارد.

وحسب وكالة سبأ فقد بحث الوفد الأممي مع عضو المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الجهود الأممية لإحلال السلام وفرص ثبيت دائم لوقف إطلاق النار تمهيداً للانتقال لعملية سياسية لتحقيق سلام شامل وعادل في اليمن.

وأكد العرادة خلال اللقاء بالوفد الاممي، استعداده فتح طريق (مأرب- فرضة نهم- صنعاء) وطريق (مأرب - البيضاء) خلال ٤٨ ساعة إذا وافق الحوثيين على فتح مماثل من اتجاهها بإشراف أممي، بالرغم أن الأولوية القصوى هو فتح الطرقات الرئيسية لمحافظة تعز.



ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لتنفيذ القرارات الأممية التي صدرت بإجماع دولي، وتحديد الطرف المعرقل لتنفيذها ولتحقيق عملية السلام واتخاذ إجراءات رادعة تجاهه بدلا من السياسة المتبعة.