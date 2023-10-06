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عدن - ياسمين التهامي - أجمل من الأميرة رجوة.. مذيعة سعودية جديدة تظهر على قناة الجزيرة وتجنن العالم بجمالها الشديد!!

أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور لمذيعة قناة الجزيرة، الإعلامية “سلمى الجمل”، واصفين اياها بأجمل مذيعة سعودية، وأنها أجمل من الأميرة السعودية” رجوة” التي تزوجت مؤخراً من ولي عهد الأردن وكان جمالها محط أنظار العالم.

والإعلامية سلمى الجمل، تعد من أبرز الوجوه الإعلامية التي استطاعت أن تثبت نفسها خلال فترة قصيرة وتحتل مكانة متقدمة بين كبار الاعلاميين في الوطن العربي، كما أن ظهورها على شاشة قناة الجزيرة الاخبارية يعتبر انجازا كبيراً في مسيرتها المهنية.

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وتتميز سلمى الجمل بمظهرها الجذاب، وكاريزما تميزها عن بقية الاعلاميات، وطريقة تقديمها للأخبار، كما أنها جمعت بين الجمال الشامي والجمال السعودي لتصبح أجمل مذيعة على شاشة قناة الجزيرة بحسب وصف المشاهدين.

من هي سلمى الجمل

سلمى الجمل،مذيعة عربية، ولدت في سوريا، وهي ذات أصول سعودية، وتقيم في قطر، وتحمل شهادة بكالوريوس في الأدب الإنجليزي.

بدأت المذيعة سلمى الجمل مسيرتها المهنية كمذيعة في الإذاعة السورية لفترة قليلة وذلك خلال عام 2004م، وبعدها انتقلت للعمل في التلفزيون السوري، ومن ثم عملت في قناة شام عام 2015م ولكن لم تصدر أي إنتاجات من القناة؛ لعدم نجاح القناة نفسها، ومن ثم انتقلت للعمل في قناة روسيا اليوم عن طريق السفر إلى روسيا برفقة زوجها، ثم التحقت بقناة الجزيرة الإخبارية كمقدمة للنشرة الإخبارية الرئيسية ومذيعة.