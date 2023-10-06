الثانية في غضون أسابيع.. مقتل امرأة وإصابة زوجها بالخطأ في مديرية ريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية إن امرأة وأصيب زوجها بالخطأ، خلال محاولة الأخير تنظف مسدسه الشخصي، في إحدى البلدات بمحافظة إب، وسط البلاد.

وأوضحت المصادر، أن شابا يدعى "ماهر محمد عبد الوهاب آل قاسم" في الثلاثين من العمر، أصيب في الوقت الذي قتلت زوجته في أثناء تنظيفه سلاح مسدسه الشخصي في منزلهم بقرية "منقذة" بعزلة جبل "مُعَوِدْ" بريف إب.

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد ثلاثة أسابيع من مقتل شاب يدعى "محمد خليل طه الحبيشي" بعد 12 يوما من إقامة عرسه، حيث قتل بالخطأ في أثناء تنظيفه سلاح الشخصي في منزل أسرته بذات المنطقة.