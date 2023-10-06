4مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عن طفل مفقود في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اسره في محافظة عدن //مديرية البريقه// تعلن عن فقدان ولدها

حسين محمد ناصر عبدالله البالغ من العمر ١٥ عام طالب في المرحله الاساسيه في مدرسة الدرة الصف الثامن حيث خرج الولد يوم امس الاربعاء الموافق 4/10/2023م الساعه الثامنه صباحاً ولم يعد إلى هذا اللحظه.

فنرجوا من الجميع شاكرين لهم بتعميم المنشور على واسع النطاق في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومن يعثر عليه يتواصل على الرقم التالي (775200263 )وجزاكم الله خيراً

ونشر مقربون من الأسرة القول أنها أعلنت عن مكافأة أربعة مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عنه.