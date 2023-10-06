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عدن - ياسمين التهامي - بالعربية والتنزانية.. ردّة فعل والدة السيامي "حسن وحسين" مع انتهاء عملية الفصل بنجاح (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس" ردّة فعل والدة التوأم التنزاني "حسن وحسين" مع إعلان انتهاء عملية الفصل التي أجريت لهما في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.

وبيّن الفيديو الذي عرضته قناة "الإخبارية" السعودية، وهي تجثو على ركبتيها على الأرض وكانت تتضرع باكية وهي ترفع يديها إلى السماء وتشكر ربها باللغتين التنزانية والعربية.

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من: اليمن الآن

فيديو | ردة فعل والدة التوأم التنزاني "حسن وحسين" مع إعلان انتهاء عملية الفصل



عبر مراسلة #الإخبارية وزيرة الرميح pic.twitter.com/E2gQF2Y6NC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2023

هذا وبدأت عملية فصل التوأم السيامي التنزاني عند الساعة 8 صباحا في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالعاصمة الرياض.

يشار إلى أن الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبيب عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بدأ صباح اليوم (الخميس) عملية فصل التوأم السيامي

وأوضح الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، علما أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.