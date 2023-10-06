شكرا لقرائتكم خبر عن "احجز الآن" تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي الجولة التاسعة 2023-2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “احجز الآن” تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي الجولة التاسعة 2023-2024

تترقب الجماهير العريقة في المملكة العربية مباراة قمة نارية في الجولة التاسعة بين الاتحاد والأهلي، وذلك ضمن إطار منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، حيث تتجه أنظار محبي كرة القدم السعودية نحو المباراة الماراثونية التي ستُشعل الدوري السعودي، إذ يسعى فريق أهلي جدة إلى العودة للمنافسة على المربع الذهبي، وذلك بعدما حقق نتائج سيئة في آخر مباراتين، بينما يأمل فريق الاتحاد في المضي قدما، والصراع على صدارة الدوري السعودي، إذ تفصله نقطة وحيدة عن المتصدر فريق الهلال.

تفاصيل ما قبل المباراة

مباراة الاتحاد والأهلي سوف تحمل إثارة كبيرة، نظرا للكم الهائل الذي يمتلكه كلا الناديين من صفوة اللاعبين، إذ يمتلك فريق الاتحاد اللاعب الملقب بالحكومة “كريما بنزيما”، كما يلعب في صفوف النادي كلا من رومارينهو وجواو فيلبي وعبدالرزاق حمدالله، هؤلاء المهاجمين من شأنهم يفتكوا بشباك أي منافس.

اقراء ايضاً :

بينما يمتلك فريق أهلي جدة كلا من روبيرتو فيرمينو ورياض محرز وعمر السوبمة، كما يمتلك أهلي جدة الحارس الكبير إدوارد ميندي، ويمتلك النادي كتلة مرعبة في خط الوسط، أمثال فرانك كيسييه وغابرييل فيغا، ولكي يعود الفريق إلى المنافسة على المربع الذهبي، يجب عليه أن يخرج بنتيجة إيجابية، حتى يستطيع اللحاق بالفرق الكبرى التي تنافس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

حجز تذاكر المباراة

طرح الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السعودي تذاكر المباراة، وهي الآن متوفرة على منصة فريق الاتحاد.

🎫 تذاكر مباراة #الاتحاد_الاهلي ضمن مباريات الجولة 9 من دوري روشن للمحترفين متاحة لكم عبر : 😎👇https://t.co/dw72Z9FDPc pic.twitter.com/PzlpovQJwo — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2023

يُمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي من خلال:

أسعار التذاكر

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي من 30 ريال، وذلك كما يلي:

الفئة السعر (ريال) ذوي الهمم 0.00 موحد ١ 100.00 موحد ٢ 30.00 فضى 1,000.00 ذهبى 2,000.00

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

تُقام مباراة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة والقاهرة، على أن يتم إقامة المباراة على ملعب الملك عبدالله الدولي.