شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية..مأساة تهز قاعة الصفوف! معلمة تودع الحياة بشكل مفاجئ أمام طلابها في عرعر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �عى تعليم الحدود الشمالية المعلمة "عائشة بنت ضحوي العنزي" - رحمها الله - التي تعرضت لوعكة صحية أثناء حصة دراسية في مدرسة 31 الابتدائية في عرعر. أكدت الإدارة التعليمية على تفانيها وإخلاصها في العمل. وقد اقترح أحد المعلقين على نبأ الوفاة تكريم المعلمة عبر تسمية الفصل أو قاعة في المدرسة باسمها. كما قام بالدعاء لها قائلاً: "الله يرحمها ويغفر لها .. وبما أنها توفيت داخل الفصل وهي تعطي الدرس لطالباتها ياليت يسمى الفصل باسمها أو أي قاعة في مدرسة الواحد والثلاثون تسمى باسم المعلمة عائشة العنزي". وفي حادث مأساوي أمس، توفيت معلمة وأصيب 6 معلمات أخريات في حادث سيارة بطريق المثلث - ينبع. تم نقل الإصابات إلى مستشفيات التجمع الصحي في المدينة المنورة، حيث تلقت العلاج وفقًا للبروتوكولات الطبية. وقد كشف عبدالرحمن حمودة المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي، أن مستشفيات التجمع استقبلت أمس 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع. وبين حمودة بأنه تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات بعد ورود البلاغ للجهات المعنية. وأضاف أن أحد الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة..

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