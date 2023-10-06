شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يكشف عن طريقة مجانية وبدون دواء تساعد في مقاومة الشيخوخة للبشرة والدماغ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - tyle="text-align: justify;"> كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري في مقطع فيديو جديد بحسابه في منصة إكس، عن عادة صحية تساعد في مقاومة الشيخوخة للبشرة وللدماغ ولا تكلف صاحبها شيئًا. وقال الشهري في مقدمة حديثه: أُجريت دراسة على مجموعة من السيدات قسموهم لقسمين ، قسم يعمل تمارين هوائية وقسم يعمل تمارين مقاومة لمدة 16 أسبوع، وكل أسبوع 3 مرات. وأضاف: وجدوا أن النساء اللاتي يعملن تمارين مقاومة زادت لديهن كثافة الجلد، والتي إذا زادت تقاوم شيخوخة الجلد لأن شيخوخة الجلد عبارة عن رقة للجلد وتمدده، فوجدوا أن كثافة الجلد لديهن كان أكبر. وتابع: بالنسبة للنساء اللاتي يعملن على التمارين الهوائية كان لديهن مقاومة لشيخوخة الذهن فالتفكير لديهن أفضل، وبالتالي الجمع بين النوعين من التمارين جميل جدا..

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