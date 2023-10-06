شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ودعاً لضعف النظر.. حبة جعلها الله علاج لضعف النظر.. كوب واحد قبل النوم وانسى مشاكل العين !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - باستعمال عشبة واحدة وهي #مطحون #الكمون الحوت ستلاحظ نتيجة رائعة في علاج بصرك : يمكنكم القضاء على ضعف البصر وم شكلة المياه الزرقاء وقصر النظر وتعيد النظر الى طبيعته ٠

الوصفة الأولى: طريقة اعداد الوصفة : نأخذ ملعقة واحدة من مطحون الكمون الحوت ونضعها في كوب ونصب عليها ماء مغلي ونتركه لمدة عشرة دقائق حتى ينقع ومن ثم يصفى ٠

ويتم تناوله مرتين في اليوم ٠ بعد فترة من الزمن ستلاحظ نتيجة رائعة في تحسن مستوى بصرك وعليك الاكتفاء من هذه الوصفة بعد احراز تقدم في حالة بصرك ٠

الوصفة الثانية:

الطريقة الثالثة: #علاج ضعف النظر بالاعشاب وتقويته طبيعيا بدون نظارات يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة ضعف النظر ويجهل الكثير ايضا ان هناك الكثير من الطرق الطبيعية والتي تساعد علي تقوية النظر و الحد من ضعف النظر وهذه الطرق هي وصفات طبيعية من الاعشاب لها تاثير كبير جدا وفعالة لذالك اتينا لكم .. بافضل الطرق الطبيعية لعلاج ضعف النظر.

الوصفات : 1. الجنكة كانت الجنكة تستخدم لقرون عدة لعلاج مشاكل العين وهي تعمل علي زيادة تضفق الدم وتوسيع الاوعية الدموية في الدماغ وتقوم ايضا بتنشيط حركة الدم في الناحية الخلفية للعينين وتزيد من سرعة تدفق الدم الي العين كما انها تعالج ايضا مرض المياه الزرقاء علي العين فهي نبتة لها فوائد كثيرة لعلاج ضعف النظر و الكثير من الامراض التي تصيب العين .

2. استخدام ما يسمي كحل ( الاثمد ) تعتبر وصفة استخدام كحل الاثمد لتقوية النظر من الوصفات الطبيعية والتي لا غني عنها وكحل ( الاثمد ) هو عبارة عن كحل يحافظ علي صحة العين ويقوي البصر ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يستخدم كحل الاثمد لما يحتويه من فوائد كثيرة

3. العنبية ( عنب الدب ) تعتبر العنبية غنية بنوع من المواد التي تسمي ( البيوفلافونويدات ) وهي مواد تسرع من عملية تجدد الصباغ البنفسجي التي تستخدمة الخلية العصوية وهي الخلية المستقبلة للضوء في العين ولقد اعتاد الطيارين في سلاح الجو البريطاني في احداث الحرب العالمية الثانية تناول مربي العنبية (عنب الدب ) لكي تتحسن الرئيا ليلا لديهم خلال الغارات .

علاج ضعف البصر بالاعشاب. طُرق أخرى لعلاج ضعف النظر علاج ضعف النظر عن طريق الأعشاب، حيث إنّ هناك أعشاب عديدة تُستخدم لعلاج ضعف النظر، ومنها: زهرة الغمد. عصير الأنديف. عصير الجزر، والكرفس، والبقدونس، والهندباء البرية. الفلفل الأحمر. الشّمر. الجابورندي. صلصال البنتونايت. الرُمّان المُرْ. أوراق الخس. يُعالج ضعف النظر أيضاً بعدّة طرق، وذلك بغلي كوبين من الماء مع الرُمّان المُر، ثم يُرفع عنْ النار، ويُضاف إليه نصف كوب من عسل النحل الصافي، تُكحّل به العين مرّتين في اليوم صباحاً ومساءً، وهناك وصفة أخرى بأن يُكحِّل المصاب بضعف النظر عينيه بالعسل الممزوج مع ماء البصل. يعالج ضعف النظر بتناول كميات من الطعام الذي يحتوي على نِسبٍ عالية من الفيتامينات، والتي تحمي من الإصابة بضعف البصر، أو طُول وقُصر النظر، ومن هذه الأطعمة: البصل: حيث إنّه يحتوي على نسبةٍ عالية من فيتامين (أ)، (س)، الغنّي بالمعادن والفسفور.

البقدونس: حيث يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، وخاصّة فيتامين (أ)، (س). الجزر: وهو مصدر جيد لفيتامين (أ)، كما يُوصى بشرب عصير الجزر يومياً؛ لتجنُب الإصابة بضعف النظر. التمر: يُساعد على منع الإصابة بضعف النظر، وجُحوظ العين، ويزيد من لمعان بياض العين..