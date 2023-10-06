شكرا لبحثكم عن خبر القبض على دبلوماسي يمني يتاجر بالمخدرات في إيطاليا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى مصدر في الخارجية اليمنية ان يكون الشخص الذي تحقق معه السلطات الايطالية بتهم المخدرات ان يكون دبلوماسيا مؤكدا ان مهمته انتهت في 2019م.

وقال مصدر في الخارجية اليمنية لشيبا انتلجنس إن الموظف الذي تحقق معه السلطات الإيطالية بتهم الاتجار بالمخدرات لم يعد يعمل في السفارة اليمنية في روما وانتهت مهمته الدبلوماسية في 2019.

واشارت مصادر مقربة من السفارة اليمنية في روما أن الملحق الإداري السابق الذي تحقق معه السلطات الإيطالية لازال على الأرجح يستخدم سيارة برقم دبلوماسي تابع للسفارة اليمنية .

لكن مصادر مقربة من الدبلوماسي اليمني تنفي وجوده في إيطاليا وتشكك في صحة المعلومات، وتقول لشيبا انتلجنس أن شخصا ما استخدم سيارته الدبلوماسية، لكن هذه الرواية ضعيفة أمام تصريحات جهات التحقيق في إيطاليا التي أكدت أن قاضي التحقيقات الأولية بالمحكمة أصدر أمرا بالحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاثين متهما بتشكيل عصابة دولية للاتجار وتهريب المخدرات بينهم دبلوماسي يمني ، وأن الدبلوماسي يخضع للتحقيق فقط بسبب وجود الحصانة الدبلوماسية.