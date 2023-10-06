شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-10-2023 مقابل الجنيه المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-10-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

طرح سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

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سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، فبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.4

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر

الريال السعودي

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري طرح بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.