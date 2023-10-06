شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "رونالدو" يفجر مفاجأة مدوية ويرفض استلام مكافأة مالية سخية من الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الإعلامي سعود الصرامي، مفاجأة عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الصرامي يكشف مفاجأة عن رونالدو

وقال الصرامي خلال تصريحاته ببرنامج "الديوانية"، أن كريستيانو رونالدو رفض استلام مكافأة الفوز ببطولة كأس العرب. بحسب ما نقل سعودي سبورت.

وأوضح الإعلامي المنتمي لنادي النصر، أن رونالدو رفض الحصول على المكافأةـ، وطلب من إدارة مسلي آل معمر، صرفها في أي شئ يخدم النادي.

وكان نادي النصر، قد نجح في تحقيق البطولة العربية بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث نجح رونالدو في تسجيل هدفي الفوز على الغريم التقليدي. .