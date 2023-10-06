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عدن - ياسمين التهامي - أذهلت الاطباء..5 وجبات غير متوقعة تحميك من ارتفاع الكوليسترول المفاجئ

الكوليسترول مادة دهنية شمعية في خلايا الجسم وهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم ، فهي تساعد على إنتاج وتنظيم الهرمونات وامتصاص فيتامين (د) وتساعد على الهضم، ولكن في بعض الأحيان قد يكون مستوى الكوليسترول في الدم أعلى وهذا يعني تكوين ترسبات دهنية في الأوعية الدموية في الجدران مما يؤدي في النهاية إلى إعاقة تدفق الدم في الشرايين.

ارتفاع الكوليسترول

تجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول عن طريق تغيير نمط حياتك بما في ذلك إعادة التفكير في نظامك الغذائي وتزداد مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي مع تقدم العمر ولكن يمكن أن تؤدي بعض خيارات نمط الحياة أيضًا إلى زيادة هذا الارتفاع.

وفقًا لتقارير “روسيا اليوم” فإن الإفراط في تناول كوليسترول البروتين الدهني الضار منخفض الكثافة سيزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المميتة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ومع ذلك يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول. وفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية Heart UK وقد تكون التغييرات في النظام الغذائي عاملاً رئيسياً.

وجبات تحميك من ارتفاع الكوليسترول

استبدل رقائق البطاطس بالفشار العادي غير المملح

كما نعلم جميعًا تحتوي رقائق البطاطس على نسبة عالية من الملح وغالبًا ما يتم قليها. البديل الصحي لرقائق البطاطس هو الفشار العادي غير المملح.

استخدم شريحتين من دقيق الشوفان أو كعك الأرز بدلاً من البسكويت

أثناء الاسترخاء أمام التلفزيون وقد يكون من السهل الحصول على علبة بسكويت، لكن اختيار دقيق الشوفان أو كعك الأرز هو خيار صحي للقلب.

بشكل عام، تحتوي كل حصة من كعك دقيق الشوفان على حوالي 42 سعرة حرارية و 2.3 جرام فقط من الدهون.

استخدام كعكات الفاكهة بدلاً من المعجنات

قد تكون المعجنات من الحلويات اللذيذة للاستمتاع بكوب من الشاي، لكنها قد تحتوي على كميات مذهلة من الدهون والسكر والملح والتي يمكن أن تسبب الضرر إذا تم تناولها بانتظام.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى المعجنات يوصي Heart UK بالكعك العادي أو كعك الفاكهة.

استبدل الزبادي كامل الدسم بالزبادي اليوناني بنسبة صفر بالمائة

الزبادي مكمل صحي لنظام غذائي متوازن ولكن من المهم أن تفهم محتوى علامتك التجارية المختارة.

توصي منظمة القلب في المملكة المتحدة بعدم تناول الزبادي الحلو، الذي عادة ما يحتوي على نسبة عالية من السكر، وبدلاً من ذلك اختر الزبادي اليوناني الخالي من الدسم.

استخدم شرائح الخوخ والعسل بدلاً من الحلويات

يمكن أن يمنحنا الصمغ طعم السكر خاصة بعد يوم حافل بالعمل ولكن هناك أيضًا طرق صحية للاستمتاع بالسكر.



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