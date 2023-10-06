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عدن - ياسمين التهامي - أسباب بطء الإنترنت المنزلي وكيفية إصلاحها.. 4 نصائح لتسريع الراوتر

يعاني الكثير من بطء سرعة الإنترنت المنزلي، وهناك العديد من الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى بطء الإنترنت، قد تكون في الراوتر نفسه، أو في الحاسوب، أو بسبب وجود بعض عوامل التشويف المحيطة، ونوضح لكم أبرز هذه الأسباب وطريقة حلها، عبر السطور التالية.



أسباب بطء الإنترنت

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة مراقبة الأطفال أو الهواتف، يمكنها أنّ تعطل إشارات شبكة الواي فاي، ومن أهم تلك الأسباب المحتملة:

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قد يكون سبب بطء الإنترنت هو مشكلة في خط الاتصال نفسه، مثل وجود انقطاع في الخدمة أو ضعف الإشارة.

مشكلة في جهاز التوجيه؛ إذ قد يكون الراوتر الخاص بك قديمًا أو تالفًا، مما يؤدي إلى ضعف الإشارة أو انخفاض سرعة الإنترنت.

وجود مشكلة في هاتفك أو حاسوبك، فقد يكون جهازك نفسه هو سبب بطء الإنترنت، مثل وجود برامج ضارة أو إعدادات غير صحيحة عليه.

قد تكون المشكلة في العوامل البيئية التي تؤثر على سرعة الإنترنت، مثل وجود أجهزة أخرى تعمل على نفس الشبكة أو وجود أشياء معدنية أو كهربائية بالقرب من جهاز التوجيه.

يمكن للأجهزة الأخرى التي تعمل على نفس الشبكة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، أن تبطئ سرعة الإنترنت.

كيفية حل مشكلة بطء الإنترنت

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة حل مشكلة بطء الإنترنت لديك، من أهمها:

تأكد من أن خط الاتصال الخاص بك يعمل بشكل صحيح، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

تأكد من أن جهاز التوجيه الخاص بك محدث، ويمكنك فعل ذلك عن طريق زيارة موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة لجهاز التوجيه.

تأكد من أن جهازك خاليًا من البرامج الضارة وإعداداته صحيحة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات وإجراء فحص كامل للجهاز.

حاول نقل جهاز التوجيه بعيدًا عن الأجهزة الأخرى وأشياء مثل المعدن أو الأجهزة الكهربائية.

نصائح لتحسين سرعة الإنترنت

فيما يلي بعض النصائح لتحسين سرعة الإنترنت:

استخدم كابل Ethernet بدلاً من اتصال Wi-Fi، لأن ذلك سيوفر لك اتصالًا أكثر موثوقية وسرعة.

ضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان مرتفع، إذ يساعد ذلك على انتشار الإشارة بشكل أكثر كفاءة.

أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها، لأنها يمكن أن تستهلك التطبيقات موارد النظام، مما قد يؤدي إلى إبطاء الإنترنت.

قم بتحديث جهازك وجهاز التوجيه، حيث سيساعد ذلك على ضمان أنك تستخدم أحدث الإصدارات من البرامج والأجهزة التي تدعم سرعات الإنترنت الأحدث.