شكرا لقرائتكم خبر عن "جلطة الساق".. عادات نقوم بها يومياً قد تقتلنا دون إدراك منا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “جلطة الساق”.. عادات نقوم بها يومياً قد تقتلنا دون إدراك منا!

يعتبر الجلوس الطويل خطراً يهدد صحتنا العامة وحياتنا في حالات متقدمة، دون إدراك منا. وفي هذا السياق، حذر البروفيسور يورجن رينجفالد من خطر الجلوس لمدة طويلة، حيث قال بأنه يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، التي تؤدي إلى تخثر الدم، وفي أسوأ الحالات قد يتحرك الدم المتخثر ويصل إلى الرئة مسبباً جلطة رئوية تهدد الحياة. وتزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بجلطة الساق، مثل، التقدم في العمر والحمل والسِمنة والتدخين ودوالي الساقين وقصور القلب وأمراض السرطان والخضوع لجراحة مؤخراً. و للوقاية من خطر جلطة الساق يجب تحريك الساقين والمشي وشرب السوائل على نحو كاف، مع مراعاة الإقلال من المشروبات المدرة للبول مثل القهوة، وكذلك تجنب ارتداء ملابس ضيقة، وتجنب وضع الساقين فوق بعضهما البعض لمدة طويلة اقراء ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر "جلطة الساق".. عادات نقوم بها يومياً قد تقتلنا دون إدراك منا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.