شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة مذهلة تعدل مزاجك وتقضي على الأرق والقلق وتمنحك راحة بال ونوم عميق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشبة مذهلة تعدل مزاجك وتقضي على الأرق والقلق وتمنحك راحة بال ونوم عميق

يقدم خبير التغذية الدكتور خالد يوسف وصفات لعلاج الأرق والقلق والتغلب عليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويوضح الدكتور خالد يوسف أن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على النوم والاسترخاء، مثل:

اقراء ايضاً :

البابونج، المريمية، الخزامى، نبات الشتاء، جذر الناردين، ممزوج مع البابونج لعلاج الأرق والحرمان من النوم.

وصفة لعلاج الأرق:

يمكنك أخذ ملعقة صغيرة من أي من الأعشاب المذكورة أعلاه ووضعها في كوب من الماء المغلي وتغطيته وشربه قبل النوم بنصف ساعة ويمكنك تحليته بملعقة صغيرة من العسل.