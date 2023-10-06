قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين فصيلين من قوات الانتقالي بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل عنصر من قوات الانتقالي المدعوم إماراتيا وأصيب آخرين، في اشتباكات بينية بمدينة عتق، مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن اشتباكات اندلعت منتصف الليلة الماضية، بين فصيلين من قوات الانتقالي تسببت بمقتل عنصر وإصابة آخرين.



وأضافت المصادر أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والعيارات، دارت بين عناصر تابعة لنائب رئيس انتقالي شبوة (علي أحمد الجبواني)، ومرافقي القيادي (أصيل بارشيد)، في جولة الثقافة بمدينة عتق وتوسعت حتى مقر المجلس الانتقالي في حي المرور.



وأوضحت أن الاشتباكات التي جاءت على خلفية عراك حدث في وقت سابق من مساء الخميس بين عناصر تابعة لكلا القياديين، أثناء خضوعهم لدورة تدريبية في معسكر العلم، تدخل "بارشيد" على إثرها وقام بطرد العناصر التابعة للجبواني من المعسكر.



ولفتت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل عنصر مرافق للقيادي "بارشيد" يُدعى (أحمد مرعي بن لخظر)، وإصابة آخرين، فيما لاتزال الأوضاع متوترة، وذلك بعد استقدام بارشيد تعزيزات من عزان واقتحام مقر الانتقالي بعتق ونشر قوات تابعة له في شوارع المدينة.



ومنذ سيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً على شبوة قبل أكثر من عام، تشهد المحافظة فوضى أمنية وتنازع للنفوذ بين الفصائل والتشكيلات العسكرية المختلفة.

