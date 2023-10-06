شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد رمضان" و "نوال الزغبي" يشعلان مواقع التواصل بعمل مخجل وغير لائق ( فيديو جرئ ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد فترة من التصريحات المثيرة للجدل، وصل الخلاف بين الفنان المصري محمد رمضان والمغنية اللبنانية نوال الزغبي إلى نهايته أخيرًا.وبعد مهرجان “الموركس” الأخير في لبنان، أعرب الثنائي عن رغبتهما في التصالح علناً. إلا أنهم اجتمعوا مرة أخرى في وقت لاحق وأصرت نوال الزغبي على توثيق ومشاركة لقاءهم اللاحق مع الجمهور.

ونشرت نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو لها مع رمضان، أكدتا فيه صداقتهما الدائمة. يقول رمضان أن صداقتهما ستستمر إلى الأبد. قائلاً:”صديقتي وحبيبتي ونجمتي.. ثقة في الله أصحاب وحبايب وثقة في الله نجاح”.

لترد عليه قائلةً: “وأنا بموت فيك حياتي”، ليقبلها محمد رمضان على خدها في إشارة إلى انتهاء الخلاف القديم بشكل كلي، وعودة الصداقة بين الثنائي.

وعلقت نوال على الفيديو: “أصدقاء للأبد.. مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وما يحبكش.. قمة التواضع والأخلاق”، ليرد عليها رمضان في التعليقات قائلاً “حياتي”.

واندلعت الأزمة بين الثنائي بعد توجيه سؤال لمحمد رمضان عن الفنانة الذي يرغب في عمل ديو غنائي معها، لكنه رد وقتها بأنها لم تولد بعد

كما وردت نوال الزغبي على سؤال فيما عمل ديو مشترك مع محمد رمضان قائلةً: “أنا لما بعمل ديو بعمل مع عمرو دياب أو وائل كفوري.. مين محمد رمضان؟ أنا معرفهوش”.

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