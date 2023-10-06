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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن ترحيل كل المغتربين العاملين بهذه المهن في 15 أكتوبر

تضم السعودية العديد من الأشخاص الذين يقومون فيها من جميع الجنسيات ويعملون قي شركاتها ومؤسساتها العامة، كي تحقق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد الوطن وتوفير فرص التوظيف للجميع.

وزارة الموارد البشرية السعودية اصدرت قرار يقضي بتوطين المهن التي في 2023، ولأجل ات تعرفوا المهن المسموح بها للاجانب في المملكة 2023، كان هذا المقال.

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المهن التي سيتم توطينها 2023

عند صدور قرار توطين المهن في المملكة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته.

ومن المهن التي سيتم توطينها: مترجم فوري. المسؤول عن شؤون العمل والعمال. أخصائي لغات كاتب الشكاوى والبلاغات. مدير الموارد البشرية. موظف الاستقبال الفندقي. المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم. أمين الصندوق.

حارس الأمن الخاص.

مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية.

كاتب الوقت.

الناسخ.

المسؤولين عن محلات الملابس النسائية.

مسؤول الجمارك.

ما هي المهن المسموح بها للاجانب في السعودية 2023؟ كما أوضحت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة لتمكين المقيمين الأجانب من العمل بها داخل أراضي المملكة، ومن هذه المهن المسموحة للأجانب:

سكرتير في المجال الطبي.

مدير مبيعات.

مهنة صيدلي.

مدير أو كاتب حسابات.

مندوب مشتريات.

محاسب عام.

سكرتير تنفيذي.

مهنة بائع.

مراقب وأمين مستودعات.

مهندس سائق

حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسعودة في منطقة عسير، وهي:

الجمعيات الأهلية.

جميع مكاتب البريد.

العمل لدى مكاتب السياحة والسفر.

مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية.

التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. البريد.

العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية.

التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية.

شروط الحصول على مهن التوطين السعودية