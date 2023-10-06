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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية ستختفي من الخارطة ونيران مخيفة تخرج من تحت الأرض منذ 4 أيام دون توقف

وثق مقطع فيديو متداول، خروج نيران مخيفة من تحت الأرض، بدولة عربية، وسط عجز أجهزة الدفاع المدني عن إخمادها منذ أربعة أيام, وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن أجهزة الدفاع المدني، والعديد من الجهات العاملة في لبنان، عجزت عن إخماد الحريق الذي اندلع في أحد معامل القماش، تحت الأرض. اقراء ايضاً : ويقع المعمل، في منطقة بالضاحية الجنوبية، الخاضعة لسيطرة مليشيات حزب الله التابعة لإيران. وتواصل فرق الدفاع المدني، محاولات إخماده، وسط تحذيرات للمواطنين من الاقتراب.

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