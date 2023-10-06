صنعاء.. إصابة رئيس المحكمة التجارية برصاص مسحلين مجهولين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب رئيس المحكمة التجارية في صنعاء، اليوم الجمعة، بجروح، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين وسط العاصمة الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية وقضائية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القاضي خالد الأثوري بعد صلاة الجمعة وأصابوه بأربع طلقات في فخذيه ويده اليسرى، قبل أن يلوذوا بالفرار.



وأضافت، أن القاضي الاثوري نقل للعلاج الى المستشفى الأوروبي في صنعاء دون كشف المزيد عن حالته الصحية.



وتعد محاولة اغتيال رئيس المحكمة التجارية بعد سنة من تصفية واغتيال عضو المحكمة العليا في صنعاء محمد الحمران السنة الماضية، بعد تحريض ضد القضاء من قبل الحوثيين بما فيهم عبدالملك الحوثي نفسه.

