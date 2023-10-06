شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاب سعودي تخرج من الثانوية العامة وتزوج فتاة صنية وبعد 3 شهور وقعت مفاجأة صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يوضح الرواي أن “حسن” تخرج من الثانوية العامة وبسبب ظروف والدته البسيطة لم يكمل تعليمه والتحق للعمل بإحدى الشركات وحينها تعرف على شخص نصحه بتعلم الكمبيوتر واللغة الإنجليزية وفعل ذلك.

وأشار إلى أنه بدأ التقدم لوظائف جديدة وبالفعل وجد وظيفة في بنك وكانت أزيد بألف ريال تقريبا وبدأ تراوده فكرة الزواج. زواجه وقال إن أمه وجدت بالفعل عروسة مناسبة وبعد الرؤية الشرعية تزوجها ووعدته بأنها ستكون في طوع أمه، لافتا إلى أن بداية حياتهما كانت سعيدة جدا وما كان يرد لها طلب.

وأضاف : بعد ذلك وجدت الأم أن الوضع غير مريح فالزوجة تستيقظ العصر وتسهر حتى الفجر ولا تطبخ ولا تغسل الملابس.

وأوضح الشاب أن “حسن” بدأ في نصح زوجته وانضبطت لمدة 3 أيام وبعدها رجعت إلى عادتها القديمة، مضيفا: “بعد ذلك حدثت مشكلة كبيرة في البنك وهي أن أحد رجال الأعمال عن مغلق حسابه بالملايين وبالخطأ فتح حسن الحساب فتم خصم رصيد من روأشار إلى أنه تم فصل حسن من البنك و حصلت مشكلة مع زوجته فذهب بها إلى بيت أهلها وبعد ذلك طلقها لأنه فرضت عليه شروط كثيرة. تعرفه على الصينية وتابع أنه بعد ذلك التحق للعمل بأحد المطاعم وكانت لغته ممتازة فترقى في وظيفته وذهب إلى الدراسة في المعاهد لتحسين لغته وبعد ذلك اشتغل بشكل حر عبر أحد تطبيقات التوصيل

وأضاف: ركبت معه امرأة صينية فانبسطت منه واستطاع التعامل معها وأخذت رقم هاتفه وبدأت تطلبه في التوصيلات وكانت “تانا” في نهاية العشرينات وكانت أيضا متزوجة..