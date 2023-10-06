شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للمرة الثانية على التوالي.. كريستيانو رونالدو ينال هذه الجائزة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، عن فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتفوّق اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، على مراد باتنا، لاعب نادي الفتح، الذي كان ينافسه على جائزة الأفضل.
وكان رونالدو قد ساهم في إحراز 8 أهداف في دوري "روشن" في الشهر الفائت، إذ سجّل 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.
وتعد الجائزة هي الثانية على التوالي لكريستيانو رونالدو، إذ سبق أن ظفر بها في أغسطس/ آب الماضي.
وعلّق نادي النصر على فوز لاعبه بالجائزة، قائلاً: "لا تسـأل لمن الأفضلية! لأن هذا السؤال مضيعة للوقت في وجوده، نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو اللاعب الأفضل في الدوري للشهر الثاني على التوالي".
فيما جاءت الجوائز الأخرى على النحو الآتي: لويس كاسترو (أفضل مدرب)، مارسيلو غروهي (أفضل حارس مرمى)، معاذ فقيهي (أفضل لاعب واعد).
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