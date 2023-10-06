شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي شمال غرب الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم واصيب عدد آخر خلال محاولات هجومية فاشلة تشنها هذه الاثناء باتجاه مواقع وحدات القوات المسلحة الجنوبية شمال غرب الضالع. وقال مصدر ميداني في العمليات المشتركة لمحور الضالع أن المليشيات الحوثية تحاول تنفيذ عمليات هجومية في هذه الاثناء في القطاعات الشمالية الغربية لجبهة الضالع وسط خسائر كبيرة تتكبدها في صفوفها وعتادها، ولازالت المعركة مستمرة حتى الان.

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