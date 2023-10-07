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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الخارجية السعودية تعلن عن شروط جديدة لطلب الزيارة العائلية..12 خطوة يجب القيام بها

الخارجية السعودية تعلن عن شروط جديدة لطلب الزيارة العائلية، حيث اوضحت الوزارة أن هناك 11 شرط يجب على المقيم في المملكة القيام بها قبل تقديم الطلب على التأشيرة العائلية التي تتيح للمقيم استقدام عائلته إلى المملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية السعودية لطلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية.

شروط الحصول على الزيارة العائلية

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وضعت وزارة الخارجية السعودية عدد من الشروط التي يجب على المقيم أن يقوم بها إذا اراد الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم موجود داخل السعودية.

- أن ألا يكون التقديم خلال موسم الحج وإجازات العيد.

- أن يكون المتقدم لديه ضمان مهنة أو سكن للشخص الزائر.

- أن تكون صلاحية إقامة المقيم في المملكة وقت الإقامة لا تقل عن 90 يوم.

- أن لا يقوم المقيم بتقديم طلب التأشيرة لأكثر من زوجة أو لابن لم يتجاوز عمر الـ 18 عام.

- دفع الرسوم التأشيرة بالكامل .

- أن يتم تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية مع تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب زيارة عائلية.

- أن يتم الحصول على ختم استمارة طلب الزيارة من الجهة التي يعمل بها أو من خلال الغرفة التجارية.

- أن يكون جواز السفر ساري ولا تقل صلاحيته عند 6 أشهر.

- صورة شخصية للشخص المتقدم بالطلب.

- أن يتم التحقق من جميع المعلومات والبيانات وأن يتم إدخالها بصورة صحيحة في استمارة التقديم من أجل الضمان على موافقة الطلب.

- تقديم ما يثبت قرابة المقيم والشخص الذي يتم تقديم الزيارة له مثل عقد الزواج أو شهادة الميلاد.

رسوم تأشيرة زيارة عائلية للمملكة

هناك من يتساءل عن رسوم تأشيرة زيارة عائلية للمملكة، ونجد أن التكلفة العامة تتراوح من 2000 إلى 8000 ريال سعودي وتختلف بناءً على مدة الزيارة، وتأتي الرسوم كالتالي:

• رسوم الزيارة العائلية لمدة 6 أشهر هي 3000 ريال سعودي للفرد.

• رسوم الزيارة العائلية لمدة عام هي 5000 ريال سعودي للفرد.

• رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين هي 8000 ريال سعودي للفرد.