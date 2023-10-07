مليشيا الحوثي تقطع خط صنعاء الحديدة وتحوّله إلى المحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي قطعت خط صنعاء - الحديدة عبر مناخة، أمام الشاحنات المتجهة إلى الحديدة غربي البلاد.

وأكد عاملون في قطاع النقل الثقيل لـ"يمن شباب نت"، أن المليشيا حولت خط السير إلى الحديدة عبر طريق صنعاء المحويت الحديدة، في قرار غير معلن رسميًا.

وبحسب المصادر، فقد شمل القرار الحوثي الشاحنات المحملة بالبضائع.

وقال أحد السائقين، إن نقطة حوثية في الصباحة غربي صنعاء هددته بإطلاق النار على شاحنته إن رفض القرار الحوثي.

وأشار إلى أن طريق صنعاء المحويت الجديدة غير مؤهلة للشاحنات المحمّلة بالبضائع. ويشمل القرار الحوثي تخصيص طريق الحديدة مناخة صنعاء للشاحنات القادمة من الحديدة.

ويخوض سائقو النقل من موانئ الحديدة صراعا طويلا ضد مليشيا الحوثي التي تحاول احتكار قطاع النقل كليا لصالح شركات جديدة أنشأتها هيئتا القتلى والجرحى الحوثيين مستخدمة أصول وموارد المؤسسة الاقتصادية، وحرمت آلاف العاملين من قطاع النقل من الوصول إلى أعمالهم ومصادر رزقهم.